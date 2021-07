Ronno Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Rhône, Ronno Concours Régional Percheron et Finale Régionale Qualifications Loisirs, à Ronno (69) Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Ronno Catégories d’évènement: Rhône

Concours Régional Percheron et Finale Régionale Qualifications Loisirs, à Ronno (69)
Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône, le dimanche 25 juillet à 09:30

Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône, le dimanche 25 juillet à 09:30

Espritrait l’agenda du cheval de trait Modèle et Allures Percheron et Sélection pour le Trophée Elite Loisirs pour Equita’Lyon Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Ronno, France Ronno Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T09:30:00 2021-07-25T18:00:00

