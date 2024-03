CONCOURS REGIONAL DE DANSE GRAND EST Palais des Congrès Vittel, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Ce concours, qualificatif pour le Concours national à Lyon, permet à près de 400 danseurs et danseuses de s’exprimer à travers différents styles de danse (classique, contemporain, jazz, hip-hop, caractère, claquettes, et autres styles).

Ces danseuses et danseurs âgé(e)s de 8 à 25 ans se produiront devant un jury d’exception; composés de grands danseurs, chorégraphes, maitres de ballets. Extraordinaire temps fort pour les participants et les professeurs qui observent, échangent, et partagent les différentes méthodes de travail au service d’une même passion la danse.

12€ la journée, 22€ les 2 jours, 8€ la soirée du samedi de 19h à 21h10

Ouverture de la billetterie dès 7h30 le samedi et le dimanche. Ouvert à tous. Arrivée possible à toute heure.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié

Vittel 88800 Vosges Grand Est cnd.lorraine@gmail.com

