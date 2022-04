Concours régional de Camembert AOP et fermier Camembert Camembert Catégories d’évènement: Camembert

Camembert Orne Camembert Organisé depuis 2017 par la Confrérie des Chevaliers du Camembert, le concours récompense le meilleur de la production régionale. 2 nouveautés viennent étoffer cet événement :

Une catégorie réservée aux producteurs fermiers afin de montrer l’importance de cette production

Des démonstrations permettant de s’initier à la dégustation de camembert et d’en comprendre les saveurs.

