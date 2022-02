Concours race Texel Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 27 février à 10:30

Le texel est un mouton à la laine blanche, dense et assez longue, de laquelle s’extrait une tête nue au nez marqué de noir. Le texel est typiquement une race d’herbage, que l’on utilise souvent en plein air intégral du fait de sa bonne rusticité. Concours race Texel Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

