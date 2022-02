Concours race Tarentaise Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Originaire de la vallée Savoyarde du même nom, la race Tarentaise puise ses qualités dans la montagne dont elle est issue. Très bien adaptées aux températures extrêmes ainsi qu'aux terrains difficiles, les vaches Tarentaises produisent un lait qui permet la fabrication de fromages AOP tels que le Beaufort et le Reblochon.

