Concours race Suffolk Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concours race Suffolk Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. Concours race Suffolk

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le lundi 28 février à 10:30

Le Suffolk est exploité en race pure où ses qualités maternelles, de prolificité, de valeur laitière sont recherchées. Il est aussi utilisé en croisement sur de nombreuses races, où ses qualités de précocité et de bonne conformation permettent d’obtenir des agneaux lourds sans excès de gras. Concours race Suffolk Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Departement Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concours race Suffolk Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by Concours race Suffolk Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Parc des expositions - Paris Porte de Versailles 28 février 2022 Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris

Paris Paris