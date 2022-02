Concours race Pie Rouge Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le dimanche 27 février à 13:00

La race Pie Rouge, que l’on trouve aujourd’hui beaucoup en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et massif Central, est reconnaissable à sa robe du même nom (de couleur brun clair), ainsi qu’à ses cornes qui pointent vers le sol. Les vaches Pie Rouge sont notamment reconnues pour leur lait, mais offrent également une viande de qualité. Concours de la race Pie Rouge Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T14:30:00

Catégorie d'évènement: Paris

Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles
Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
Ville Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

