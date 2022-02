Concours race mouton Boulonnais Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Originaire du Nord de la France, le mouton Boulonnais est une race de grande taille, reconnaissable à sa face légèrement bleutée et à ses grandes oreilles dressées « en cornet ». Après avoir frôlé la disparition dans les années 80, la race est à nouveau valorisée pour ses agneaux de bergerie auprès des bouchers régionaux, ou en tant qu'outil de gestion des coteaux calcaires auprès des gestionnaires de milieux naturels sensibles.

