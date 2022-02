Concours race Bleu du Maine Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Bleu du Maine est avant tout une race herbagère valorisant bien les prairies.Grâce à sa laine tassée, elles supportent bien un élevage en plein air intégral.De plus, elle est de caractère docile et elles ne sont pas grégaires. Concours race Bleu du Maine Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T10:30:00

