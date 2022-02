Concours race Blanc Bleu Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concours race Blanc Bleu Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris. Concours race Blanc Bleu

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 11:30

Originaire de la région des Ardennes et de la province du Hainaut en Blegique, la race Blanc Bleu est notamment réputée pour sa viande très tendre labelisée Label Rouge. Concours race Blanc Bleu Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T11:30:00 2022-03-03T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Departement Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concours race Blanc Bleu Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 2022-03-03 was last modified: by Concours race Blanc Bleu Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Parc des expositions - Paris Porte de Versailles 3 mars 2022 Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris

Paris Paris