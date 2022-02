Concours race Abondance Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concours race Abondance Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris. Concours race Abondance

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 12:30

Très résistante aux climants et reliefs difficiles de montagne, les vaches Abondance sont notamment connues pour leur lait intervenant dans la fabrication de plusieurs fromages comme l’AOP Abondance, Beaufort ou encore l’Emmental de Savoie. Concours bovin pour la race Abondance Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T12:30:00 2022-03-02T14:30:00

