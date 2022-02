Concours Porc Blanc de l’Ouest Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

« _Le Porc Blanc de l’Ouest est issu de la fusion des races Flamande, Boulonnaise, Normande, Lochoise et Craonnaise au milieu du XXème siècle. Après une quasi extinction enrayée dans les années 80, la race se maintient mais conserve de très faibles effectifs. Le Porc Blanc de l’Ouest exprime au mieux ses atouts (croissance, qualité de la chair et du gras) dans des systèmes d’élevage fermiers de plein-air._ » Races de France [En savoir plus](http://www.racesdefrance.fr/porcs?id=163) Porc Blanc de l’Ouest Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

