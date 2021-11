Bénodet Bénodet 29950, Bénodet Concours populaires d’hiver de pétanque Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: 29950

Bénodet

Concours populaires d’hiver de pétanque Bénodet, 4 novembre 2021, Bénodet. Concours populaires d’hiver de pétanque Bénodet

2021-11-04 – 2021-11-05

Bénodet 29950 Bénodet Tous les jeudis au complexe sportif de Poulpry. Doublette 3 parties, 8€ par équipe. +33 6 16 47 32 48 Tous les jeudis au complexe sportif de Poulpry. Doublette 3 parties, 8€ par équipe. Bénodet

dernière mise à jour : 2021-10-28 par OT BENODET

Détails Catégories d’évènement: 29950, Bénodet Autres Lieu Bénodet Adresse Ville Bénodet lieuville Bénodet