du samedi 19 mars au jeudi 24 mars

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’association Marque Page organise un concours ouvert à tous sur le thème de “L’éphémère”. Les poèmes devront être déposés à la bibliothèque à Tordouet au plus tard le 24 mars ou envoyé par voie postale (la Douétée 14290 Tordouet) ou mail : [assomarquepage@gmail.com](mailto:assomarquepage@gmail.com). Des lots sont à gagner. Vote du public le 25 mars à 18h30 lors de la Rencontre poésie. Règlement du concours sur demande à [assomarquepage@gmail.com](mailto:assomarquepage@gmail.com) Concours ouvert à tous sur le thème de “L’éphémère”. Dépôt des poèmes à la bibliothèque pour le 24 mars ou envoi voie postale ou mail. Vote du public le 25 mars à 18h30 lors de la Rencontre poésie. Bibliothèque Marque Page Tordouet Tordouet Calvados

