Concours photos “L’eau à tous les étages”, 22 avril 2022, .

Concours photos “L’eau à tous les étages”

2022-04-22 – 2022-05-08

Le concours photo est gratuit et ouvert à toute personne physique sans limite de territoire de plus de 16 ans pour la catégorie adulte et, de moins de 16 ans pour la catégorie enfant. L’envoi des photos est possible jusqu’au dimanche 8 mai 2022, par mail, à communication@syndicat-bassin-vienne.fr, accompagné du bulletin d’inscription. Le concours est doté de lots d’une valeur totale de plus de 400 € à récupérer directement chez le Photographe « Barbara et Laurent CHEVALIER » à Aixe-sur-Vienne. Les récompenses seront attribuées aux 3 premiers clichés sélectionnés de chaque catégorie (3 enfants et 3 adultes).

En l’honneur de la journée mondiale de l’eau qui a eu lieu le 22 mars, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) organise un concours photo avec comme thématique « L’eau à tous les étages » ouvert jusqu’au 8 mai 2022.

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, syndicat de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et acteur de la Vallée de la Vienne met en place diverses opérations sur son territoire. En février dernier ce fut le parcours ludique autour de l’étang de La Pouge, site du Département de la Haute-Vienne, dans le cadre de la journée mondiale des Zones Humides. En mars, la journée mondiale de l’eau, instituée par l’Organisation des Nations Unies en 1993, est célébrée chaque année le 22 mars. Cette journée met l’accent sur l’importance de l’eau douce. Chaque journée internationale représente pour nous une occasion d’informer le public sur des thèmes liés à l’environnement.

