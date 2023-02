Concours photos Didier Lockwood Office de Tourisme Miramas Provence Tourisme Miramas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-01 – 2023-03-24

Bouches-du-Rhone Miramas Un thème léger pour un concours sérieux : Risettes, sourires, éclats de rire, grimaces tout est permis.



Des bons d’achat chez les commerçants à gagner !



Merci de vous rapprocher de l’Office de Tourisme de Miramas pour candidater.

9° édition du concours photos Didier Lockwood avec pour thème cette année « mimique set zygomatiques ». ot.miramas@free.fr +33 4 90 58 08 24 https://www.miramas.fr/

