Sane-et-Loire Rends-toi à l’Office de Tourisme et viens te faire prendre en photo dans un espace décoré spécialement pour Halloween. L’équipe d’accueil sera ravie de t’accueillir et te fera prendre la pose avec la plus horrible de tes grimaces.

Le résultat de ce concours sera dévoilé au cours de la semaine du 02 novembre. Le plus affreux, ou la plus affreuse d’entre vous, remportera alors une abominable récompense… anim@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07 http://www.macon-tourism.com/fr/ Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon

