Concours photos : cap sur les papillons Médiathèque Jacques Douy Ferel, vendredi 2 février 2024.

Concours photos : cap sur les papillons Suite au concours photos sur les papillons de jour ayant eu lieu dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de votre commune, un vote des habitants est organisé pour désigner la photo g… 2 – 28 février Médiathèque Jacques Douy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T09:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T09:00:00+01:00 – 2024-02-28T19:00:00+01:00

Suite au concours photos sur les papillons de jour ayant eu lieu dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de votre commune, un vote des habitants est organisé pour désigner la photo gagnante du concours.

Votez pour la meilleure photo, dans vos médiathèques de Camoël, Férel et Pénestin.

Médiathèque Jacques Douy Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-photos-cap-sur-les-papillons-ferel.html »}]

CULTURE LOISIRS