Excideuil Dordogne EUR 5 Concours photo numérique sur le thème Arbres et verdure en ville, organisé dans le cadre du concours Peintres en ville, qui a lieu le même jour à Excideuil.

8h30 – 10h inscriptions dans la cour du château – fournir une carte mémoire vierge pour visa, accompagnée d’un câble USB (pour connexion avec notre ordinateur).

14h dépôt dans la cour du château d’une seule photo choisie pour le concours (sur votre carte mémoire) – les photos seront imprimées par nos soins pour exposition et vote du jury.

17h vote du jury,

