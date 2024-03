Concours photos à l’occasion du Salon international d’art photographique à saint-Quentin Saint-Quentin, lundi 1 juillet 2024.

Concours photos à l’occasion du Salon international d’art photographique à saint-Quentin Saint-Quentin Aisne

A l’occasion de son « Salon international d’art photographique », le club POM Photo de Saint-Quentin organise un concours photo en images numériques sous les patronages de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (n° 2024/197) et de la Fédération Photographique de France (n° 2024/08).

Ce salon est doté de 68 récompenses ( insigne bleu spécial FIAP meilleur auteur salon trophée FPF meilleur auteur FPF médailles et diplômes).

Les photos seront jugées par des photographes reconnus tant au niveau national qu’international.

Les œuvres les mieux notées et récompensées seront exposées les 12 et 13 octobre 2024 à Saint-Quentin (02) et publiées dans le catalogue du salon.

Plus de renseignements à https://saint-quentimages.fr/

Ouvert à tous les photographes de plus de 18 ans. 2525 25 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-09-15

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France pomphoto@orange.fr

