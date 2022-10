CONCOURS PHOTOGRAPHIE AMATEUR La Bresse, 1 novembre 2022, La Bresse.

CONCOURS PHOTOGRAPHIE AMATEUR

7A Rue de la Clairie Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) La Bresse Vosges Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) 7A Rue de la Clairie

2022-11-01 – 2022-11-20

Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) 7A Rue de la Clairie

La Bresse

Vosges

Concours ouvert à tous les habitants demeurant sur nos trois vallées de la Haute-Moselotte, de la Moselle et des Lacs. Organisé par la ,Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse avec le concours de la ville de La Bresse. Thème du concours : ON CONNAîT LA CHANSON. Dépôt des oeuvres à la MLC : jusqu’au 29 octobre 2022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

mlclabresse@wanadoo.fr +33 3 29 25 60 09 http://www.mlclabresse.fr/

MLC LA BRESSE

Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) 7A Rue de la Clairie La Bresse

dernière mise à jour : 2022-10-15 par