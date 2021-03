Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Concours photo – Visages d’eaux 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Concours photo – Visages d’eaux 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 17 février 2021-17 février 2021, Batz sur mer. Concours photo – Visages d’eaux

du mercredi 17 février au mercredi 24 mars à 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

**Concours photo amateur « Les visages d’eaux de Batz-sur-Mer »** Afin d’amener le public à s’intéresser à l’exposition, mais également pour encourager les amoureux de Batz-sur-Mer à nous parler de leur rapport à la commune, nous accompagnons cette exposition par un concours photo amateur sur le thème « Les visages d’eaux de Batz-sur-Mer ». Nous souhaitons mettre en valeur le regard que porte le public sur notre territoire, son attachement, le lien avec son histoire et son rapport à l’eau. Cela permet également de valoriser les photos artistiques amateurs car nous savons que de nombreux batziens et amoureux de Batz ont du talent. **Comment participer ?**

Ce concours aura lieu du 17 février au 24 mars 2021.

Les photos devront être prises sur le territoire de Batz-sur-Mer, en respectant le thème du concours. Les participants pourront envoyer leur photo (1 seule photo par candidat) :

– par email à communication@mairie-batzsurmer.fr

– ou en message privé sur la page Facebook @batzsurmer **Le thème du concours**

Les participants, qu’ils soient photographes amateurs ou éclairés, vacanciers de passage ou résidents à l’année, peuvent participer en donnant au travers d’une photo (les photos smartphone sont autorisées), leur interprétation de ce qu’est pour eux un « visage d’eau » de Batz-sur-Mer. L’idée est de leur proposer de s’approprier le thème de l’exposition et d’en faire une réinterprétation artistique en prenant une photo sur le territoire qui montre un visage de Batz-sur-Mer et son lien à l’eau. Que ce soit une représentation figurative ou abstraite, ils pourront accompagner leur cliché de quelques mots pour expliquer ce qu’ils ont voulu représenter. En lien avec l’exposition à la médiathèque

Les visiteurs sont invités à s’inspirer de l’exposition à la médiathèque qui leur donnera des idées pour illustrer ce thème, notamment avec les trois parties thématiques de l’exposition : l’eau des risques et des dangers, l’eau des plaisirs et des loisirs et l‘eau des bienfaits et des vertus. Le jury

Fin mars, les photos reçues seront toutes étudiées par un jury composé de :

– Marie-Catherine LEHUÉDÉ, maire

– Marie-Noëlle VALLAUD, adjointe au Tourisme et à la Culture

– Jean-Luc MOREAU, conseiller municipal mais aussi photographe amateur éclairé

– Tifenn QUIRION, responsable culture et chargée de communication

– Mélanie BARRAIS, responsable animations de la médiathèque Selon les critères suivants :

– Respect du thème

– Originalité

– Créativité

– Qualité de la prise de vue

– Esthétique de la photographie. Trois gagnants seront désignés pour recevoir des lots. Remise des prix mi-avril, en attendant que le contexte sanitaire le permette.

À gagner : des livres sur la photographie, des « chèques Lire » valables dans toutes les librairies, des affiches, des tee-shirts et produits dérivés de Batz-sur-Mer. Les photos reçues dans le cadre du concours pourront être diffusées sur les réseaux sociaux de la commune : Facebook et Instagram à la fin du concours. [Le règlement est consultable ici. ](https://www.labaule-guerande.com/medias/documents/REGLEMENT_VISAGES_D_EAUX.pdf) **Infos pratiques**

Concours photo du 17 février au 24 mars 2021

Thème : « Les visages d’eaux de Batz-sur-Mer »

Ouvert à tous

Une seule photo par candidat

Envoi de votre photo par email à communication@mairie-batzsurmer.fr

ou en message privé sur la page Facebook @batzsurmer

3 gagnants seront désignés Concours photo amateur « Les visages d’eaux de Batz-sur-Mer » Afin d’amener le public à s’intéresser à l’exposition, mais également pour encourager les amoureux de Batz-sur-Mer à nous parler de… 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-17T09:00:00 2021-02-17T19:00:00;2021-02-18T09:00:00 2021-02-18T19:00:00;2021-02-19T09:00:00 2021-02-19T19:00:00;2021-02-20T09:00:00 2021-02-20T19:00:00;2021-02-21T09:00:00 2021-02-21T19:00:00;2021-02-22T09:00:00 2021-02-22T19:00:00;2021-02-23T09:00:00 2021-02-23T19:00:00;2021-02-24T09:00:00 2021-02-24T19:00:00;2021-02-25T09:00:00 2021-02-25T19:00:00;2021-02-26T09:00:00 2021-02-26T19:00:00;2021-02-27T09:00:00 2021-02-27T19:00:00;2021-02-28T09:00:00 2021-02-28T19:00:00;2021-03-01T09:00:00 2021-03-01T19:00:00;2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T19:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T19:00:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T19:00:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T19:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T19:00:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T19:00:00;2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T19:00:00;2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T19:00:00;2021-03-10T09:00:00 2021-03-10T19:00:00;2021-03-11T09:00:00 2021-03-11T19:00:00;2021-03-12T09:00:00 2021-03-12T19:00:00;2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T19:00:00;2021-03-14T09:00:00 2021-03-14T19:00:00;2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T19:00:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T19:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T19:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T09:00:00 2021-03-21T19:00:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer