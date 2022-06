CONCOURS PHOTO/VIDÉO ‘VU DU TRAIN’ Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: 88600

CONCOURS PHOTO/VIDÉO 'VU DU TRAIN' Bruyères, 1 juin 2022, Bruyères.

2022-06-01 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-15

Bruyères 88600 Du 1er juin au 15 juillet 2022, l’association ADELE-S (association pour le développement de la ligne Epinal-St Dié) vous propose un concours photo/vidéo « vu du train ».

Règlement sur la page Facebook de l’association, ou sur demande à l’adresse mail de l’association : adeles.association@gmail.com +33 6 07 53 18 88 bletoffe

