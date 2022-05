Concours photo “Valorisons l’abeille et l’apiculture” Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: Chaillac

Chaillac Indre Chaillac5 rue de la Touche Indre Le thème 2022 : L’apiculteur / apicultrice en sujet principal en activité au rucher ou en miellerie (extraction, conditionnement, autres…).

Le thème 2022 : L'apiculteur / apicultrice en sujet principal en activité au rucher ou en miellerie (extraction, conditionnement, autres…).

Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs, sans limite d'âge, à titre individuel ou collectif. Au palmarès toujours 5 prix et récompenses à gagner ! A l'issue de ce concours, une exposition grand format des 20 meilleures photos sera réalisée. L'Espace de Valorisation de l'Abeille est une initiative de Véto-pharma, qui s'engage pour soutenir le développement de la filière apicole au Centre de la France. Apiculteurs et abeilles au coeur de l'objectif ! Lancement de la 4e édition du concours photo national Valorisons l'abeille et l'apiculture.

