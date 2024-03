Concours photo « Un air de Fête » Mehun-sur-Yèvre, mercredi 7 février 2024.

La Ville de Mehun-sur-Yèvre organise un concours photo jusqu’au 15 mai 2024. Les meilleures photos, sélectionnées par un jury, seront imprimées sur des panneaux de 80×120 cm et exposées à partir du mois de juin dans les jardins du Duc Jean de Berry.

Depuis la nuit des temps, on fait la fête. La fête au sens large est un ensemble d’évènements au sein de la famille, des amis ou de la collectivité. Du plus petit évènement au plus grand, tout peut être prétexte à faire la fête, de l’anniversaire du petit dernier jusqu’au bal du 14 juillet… À vous d’imaginer ou de capter l’instant d’un “air de fête“ !

Ce concours est gratuit, ouvert à tous sans condition d’âge. Pour les mineurs, l’accord du/des représentants légaux est nécessaire. Les photos doivent être prises à Mehun-sur-Yèvre photos de moins de 3 ans obligatoirement en couleur orientées soit en format portrait ou paysage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-05-15

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

