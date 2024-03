CONCOURS PHOTO TOUS PORTEURS DE FLAMME Avallon, mardi 5 mars 2024.

CONCOURS PHOTO TOUS PORTEURS DE FLAMME Avallon Yonne

L’année 2024 marque les Jeux Olympiques à Paris, un moment historique ! La Flamme Olympique illuminera Avallon le 11 juillet.

Transformez-vous en porteur de flamme à votre manière ! Créez votre propre flamme en bois, papier, ou même avec un rouleau à pâtisserie symbolisant votre passion. Soyez créatif et capturez-vous avec elle !

Envoyez vos photos à concoursphoto@ville-avallon.fr ou participez aux ateliers gratuits organisés par le Musée de l’Avallonnais Jean Després et la Mediatheque Avallon.

les 3 et 24 avril au musée

– les 10 et 17 avril à la médiathèque

Les meilleures photos seront exposées lors du passage de la flamme et dans la ville. Concours ouvert à tous, une seule photo par personne.

Ensemble, faisons briller vos flammes sur le parcours ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-05-10

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté concoursphoto@ville-avallon.fr

L’événement CONCOURS PHOTO TOUS PORTEURS DE FLAMME Avallon a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay