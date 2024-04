Concours Photo « Si j’étais un arbre,… » La fabrique Rêves de ville Le Mans, lundi 8 avril 2024.

Concours photo « si j’etais un arbre,… » dans le cardre de l’animation « Le Mois de la Nature en ville ».

Le concours photo gratuit Si j’étais un arbre… pour les plus de 12 ans vise à valoriser le patrimoine arboré et sensibiliser au respect de l’environnement, en incitant à voir les paysages quotidiens sous un nouveau jour. Règlement et participation sur https://www.lemans.fr/citoyen/les-engagements/larbre-dans-la-ville .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-06-30

La fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Concours Photo « Si j’étais un arbre,… » Le Mans a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire