Concours Photo # OBJECTIF PATRIMOINES Dinan, 13 mai 2022, Dinan.

Concours Photo # OBJECTIF PATRIMOINES Dinan

2022-05-13 – 2022-08-31

Dinan Côtes d’Armor

Les trois réseaux « Communes du Patrimoine Rural », « Petites Cités de Caractère® » et « Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne, organisent ce concours photo du 13 mai au 31 août 2022, dans 93 communes et villes labellisées pour la qualité de leur patrimoine.

Ce concours photo est ouvert aux photographes amateurs et comporte 2 catégories :

– de 15 ans

+ de 15 ans

30 photos gagnantes seront sélectionnées par le jury, selon les critères suivants : la qualité, la force et l’originalité des photos ainsi que le respect du thème : les patrimoines dans les 91 cotés labellisées. Elles seront valorisées par une exposition virtuelle sur le site www.patrimoines-de-bretagne.fr

Informations et inscription : www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo

