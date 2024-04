Concours photo Naves, lundi 1 avril 2024.

Concours photo Naves Corrèze

Dans le cadre de sa deuxième année, l’ABC de Naves organise un concours photo. Le but est simple prendre une photo sur la commune de Naves qui représente selon vous la biodiversité (faune et/ou flore). Le formulaire d’inscription et le règlement du concours se trouvent à l’accueil de la mairie. Le premier prix est un vitrail sur le thème de la biodiversité et plein d’autres prix sont à gagner (repas pour 2 personnes à l’Oustal, bons d’achat, jeux de société). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-05-31

Le Bourg

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine abc.naves@gmail.com

