Concours photo “Les vendanges de l’humour” Aire-sur-l’Adour, 19 octobre 2021, Aire-sur-l'Adour.

Concours photo “Les vendanges de l’humour” 2021-10-19 – 2021-11-06

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

À l’occasion de la traditionnelle journée du vin, UC2A et les médiathèques lancent un nouveau concours photo, ouvert aux amateurs, sur le thème de “les vendages de l’humour”. Le règlement est consultable à la médiathèque d’Aire sur son site internet ou à l’hôtel de la Paix. Les photos en lice seront exposées à la médiathèque d’Aire sur l’Adour du 19 octobre au 6 novembre et tous les publics pourront voter pour élire leurs trois œuvres préférées.

La remise des prix sera organisée le samedi 6 novembre à 12h à l’occasion du festival de l’humour. Vous pourrez toute la journée découvrir et déguster de nombreux crus d’ici et d’ailleurs.

TOUT PUBLIC

À l’occasion de la traditionnelle journée du vin, UC2A et les médiathèques lancent un nouveau concours photo, ouvert aux amateurs, sur le thème de “les vendages de l’humour”. Le règlement est consultable à la médiathèque d’Aire sur son site internet ou à l’hôtel de la Paix. Les photos en lice seront exposées à la médiathèque d’Aire sur l’Adour du 19 octobre au 6 novembre et tous les publics pourront voter pour élire leurs trois œuvres préférées.

La remise des prix sera organisée le samedi 6 novembre à 12h à l’occasion du festival de l’humour. Vous pourrez toute la journée découvrir et déguster de nombreux crus d’ici et d’ailleurs.

TOUT PUBLIC

+33 5 58 51 34 04

À l’occasion de la traditionnelle journée du vin, UC2A et les médiathèques lancent un nouveau concours photo, ouvert aux amateurs, sur le thème de “les vendages de l’humour”. Le règlement est consultable à la médiathèque d’Aire sur son site internet ou à l’hôtel de la Paix. Les photos en lice seront exposées à la médiathèque d’Aire sur l’Adour du 19 octobre au 6 novembre et tous les publics pourront voter pour élire leurs trois œuvres préférées.

La remise des prix sera organisée le samedi 6 novembre à 12h à l’occasion du festival de l’humour. Vous pourrez toute la journée découvrir et déguster de nombreux crus d’ici et d’ailleurs.

TOUT PUBLIC

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Aire sur l’Adour