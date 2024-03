Concours photo « Le sport » Médiathèque Municipale Plouvien, lundi 18 mars 2024.

Concours photo « Le sport » Médiathèque Municipale Plouvien Finistère

La médiathèque de Plouvien organise un concours photo sur le thème du sport. Le concours est ouvert uniquement aux photographes amateurs et amatrices.

3 catégories sont proposées adultes ( 18 ans et plus), adolescents (12 ans et plus) et enfants (-12 ans). Chaque participant peut envoyer 3 photographies maximum.

Les photographies sélectionnées, dans chaque catégorie, seront ensuite exposées à partir de fin juin 2024 dans le cadre d’une ballade photographique à Plouvien. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 08:00:00

fin : 2024-04-30 23:55:00

Médiathèque Municipale 75 Rue Laennec

Plouvien 29860 Finistère Bretagne mediatheque@plouvien.fr

L’événement Concours photo « Le sport » Plouvien a été mis à jour le 2024-03-20 par OT PAYS DES ABERS