Concours photo : Le patrimoine du centre ville de Niort dans le viseur Niort, 1 avril 2022, Niort.

Concours photo : Le patrimoine du centre ville de Niort dans le viseur Niort

2022-04-01 – 2022-05-31

Niort Deux-Sèvres

EUR La ville de Niort, en partenariat avec Niort Agglo et le Centre d’art photographique Villa Pérochon, lance un concours photo sur le thème des “Trésors du patrimoine du centre-ville de Niort”. Du 1er avril au 31 mai inclus, photographiez Niort sur le thème du patrimoine du centre-ville, bâti, paysager ou naturel, privé ou sur l’espace public. Tout cela afin de pouvoir enrichir l’étude portant sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Il sera demandé aux participants de localiser leurs clichés (informations qui ne seront pas rendues publiques en cas de lieux privés). L’accès au concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, à partir de 8 ans. Chaque participant pourra présenter jusqu’à trois clichés légendés à déposer sur vivre-a-niort.com ou sur niortagglo.fr.

Niort

