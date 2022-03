Concours photo : Le Grand Lieu du Lac à travers votre objectif ! Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tout public CONCOURS PHOTO – Le Grand Lieu du Lac à travers votre objectif !Saint-Aignan de Grand Lieu lance son grand concours photo mettant en avant la beauté de ses paysages ! Dans le cadre du lancement de sa marque de territoire « Le Grand Lieu du Lac », la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu met en place un grand concours photo à destination des amateurs de photographie. Avec pour thème la beauté des paysages de Saint-Aignan de Grand Lieu, nul doute que la réussite sera au rendez-vous !Alors si vous aimez la photo, les beaux paysages et avez un petit faible pour les sites naturels de Saint-Aignan de Grand Lieu, c’est l’occasion de participer ! Préparez dès maintenant votre plus beau cliché !Ouvert aux photographes amateurs, ce concours photo gratuit se tiendra du 21 mars au 30 avril. À l’issu de ce concours, une exposition photo présentant les plus beaux clichés sera organisée sur la commune pour la saison estivale. L’occasion de découvrir les merveilleux talents qui sillonnent les si beaux paysages de Saint-Aignan de Grand Lieu. Le gagnant, sélectionné par un jury dédié, se verra offrir sa photo en grand format sur une plaque d’aluminium dibond. Pour participer, rendez-vous sur notre site internet. Saint Aignan Grand Lieu adresse1} Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

