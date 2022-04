Concours photo : “L’Amérique latine dans la rue” Cherbourg-en-Cotentin, 27 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Concours photo : “L’Amérique latine dans la rue” Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-27 – 2022-06-11

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Chaque participant peut présenter deux photos en noir et blanc ou en couleur, sur papier photo et dans un passe-partout au format 30 x 40

Date limite d’envoi des photos le 13 mai 2022 à CHANTAL RENET – 51 rue Paul Bert 50120 CHERBOURG EN COTENTIN – chantal.renet@yahoo.fr

Bulletin d’inscription sur : https://associationlamancha.fr et https://www.facebook.com/manchacherbourg/

chantal.renet@yahoo.fr +33 6 82 01 14 03 https://associationlamancha.fr/

