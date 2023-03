Concours Photo Jeunesse Val-de-Scie Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

L'union régionale d'art photographique de Haute-Normandie vous propose de participer à son concours de photo jeunesse ! Ce concours est réservé aux seinomarins et eurois de -25 ans, sur un thème libre, laissez vous porter par vos clichés ! Les photos sont à envoyer avant le 31 mai 2023 : https://www.facebook.com/photo/?fbid=496480552600203&set=a.105766611671601

ur02commissairejeunesse@gmail.com +33 7 63 07 91 38

