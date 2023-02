Concours photo – Fêtons la nature, 18 février 2023, Mauléon .

Concours photo – Fêtons la nature

Mauléon Deux-Sevres

2023-02-18 – 2023-04-07

Mauléon

Deux-Sevres

Pour préparer la fête de la nature qui aura lieu les 12 et 13 mai, la ville de Mauléon propose un concours photos sur la thématique de la nature, en lien avec les 50 ans de la commune :

‟ 50 ans de nature à Mauléon : photos anciennes ou nouvelles et récits d’habitants ”

Alors à vos appareils et vos archives.

Date limite d’inscription le 07/04.

Pour préparer la fête de la nature qui aura lieu les 12 et 13 mai, la ville de Mauléon propose un concours photos sur la thématique de la nature, en lien avec les 50 ans de la commune :

‟ 50 ans de nature à Mauléon : photos anciennes ou nouvelles et récits d’habitants ”

Alors à vos appareils et vos archives.

Date limite d’inscription le 07/04.

pixabay

Mauléon

dernière mise à jour : 2023-02-22 par