Concours photo (fête de la nature) Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Concours photo (fête de la nature) Léognan, 21 avril 2022, Léognan. Concours photo (fête de la nature) Léognan

2022-04-21 09:00:00 – 2022-05-08

Léognan Gironde A l’occasion de la Fête De La Nature qui aura lieu partout en France du 18 au 22 mai 2022, la ville de Léognan organise un concours photo gratuit pour tous les photographes amateurs de tout âge. Thème proposé : « La nature à Léognan » Modalités du concours : il est ouvert à tous, adultes et enfants. Chacun pourra mettre en lumière la place accordée, prise ou reprise par la nature dans notre ville. Jusqu’au dimanche 8 mai 2022 à minuit, il sera possible d’envoyer une ou deux photos par mail à l’adresse suivante : pascal.dubernet@mairie-leognan.fr. Cette photo devra être accompagnée du bulletin de participation complété. A l’occasion de la Fête De La Nature qui aura lieu partout en France du 18 au 22 mai 2022, la ville de Léognan organise un concours photo gratuit pour tous les photographes amateurs de tout âge. Thème proposé : « La nature à Léognan » Modalités du concours : il est ouvert à tous, adultes et enfants. Chacun pourra mettre en lumière la place accordée, prise ou reprise par la nature dans notre ville. Jusqu’au dimanche 8 mai 2022 à minuit, il sera possible d’envoyer une ou deux photos par mail à l’adresse suivante : pascal.dubernet@mairie-leognan.fr. Cette photo devra être accompagnée du bulletin de participation complété. +33 5 57 96 00 40 A l’occasion de la Fête De La Nature qui aura lieu partout en France du 18 au 22 mai 2022, la ville de Léognan organise un concours photo gratuit pour tous les photographes amateurs de tout âge. Thème proposé : « La nature à Léognan » Modalités du concours : il est ouvert à tous, adultes et enfants. Chacun pourra mettre en lumière la place accordée, prise ou reprise par la nature dans notre ville. Jusqu’au dimanche 8 mai 2022 à minuit, il sera possible d’envoyer une ou deux photos par mail à l’adresse suivante : pascal.dubernet@mairie-leognan.fr. Cette photo devra être accompagnée du bulletin de participation complété. mairieléognan

Léognan

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Ville Léognan lieuville Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/

Concours photo (fête de la nature) Léognan 2022-04-21 was last modified: by Concours photo (fête de la nature) Léognan Léognan 21 avril 2022 Gironde Léognan

Léognan Gironde