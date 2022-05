CONCOURS PHOTO DU MEMORIAL’14-18 NOTRE-DAME DE LORETTE – NUIT DES MUSEES

CONCOURS PHOTO DU MEMORIAL'14-18 NOTRE-DAME DE LORETTE – NUIT DES MUSEES

2022-05-14

Participez au concours photos de la Nuit des Musées en taguant #nuitsdesmusées #concoursphoto @memorial1418lorette. Les 5 plus beaux clichés seront sélectionnés et soumis aux votes des internautes sur nos réseaux sociaux. La récompense pour le vainqueur ? Une séance de photographie sur plaque de verre lors du week-end Photographies & Reconstitution (2-3 juillet) ou une visite privée des 3 sites composant le Mémorial 14-18.

