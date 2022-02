Concours photo du festival Territoires Sauvages Halle du port Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Concours photo du festival Territoires Sauvages Halle du port, 7 février 2022, Le Teich. Concours photo du festival Territoires Sauvages

du lundi 7 février au jeudi 10 mars à Halle du port

Participez au concours photo de la 4ème édition du festival Territoires Sauvages ! Vous aimez immortaliser vos instants nature ? Sélectionnez vos plus belles photos sur le thème « minuscule » et vous serez peut-être sélectionné pour être exposé à la 4ème édition du festival Territoires Sauvages au Teich au bassin d’Arcachon ! En prime, vous gagnerez peut-être l’un des deux lots mis en jeu : – le Prix du jury d’une valeur comprise entre 500 et 600 € – le Prix du public d’une valeur comprise entre 200 et 300 € Dépôt des photos jusqu’au 10 mars 2022. Toutes les informations pour participer sur [www.territoires-sauvages.fr](http://www.territoires-sauvages.fr)

www.territoires-sauvages.fr

Concours photo ouvert à tous sur le thème de la nature minuscule Halle du port Le Teich Le Teich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T08:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T08:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T08:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T08:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T08:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T08:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T08:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T08:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T08:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T08:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T08:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T08:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T08:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T08:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T08:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T08:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T08:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T08:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T08:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T08:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T08:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T08:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T08:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T08:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T08:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Halle du port Adresse Le Teich Ville Le Teich lieuville Halle du port Le Teich Departement Gironde

Halle du port Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Concours photo du festival Territoires Sauvages Halle du port 2022-02-07 was last modified: by Concours photo du festival Territoires Sauvages Halle du port Halle du port 7 février 2022 Halle du port Le Teich Le Teich

Le Teich Gironde