Concours Photo Créons les souvenirs de demain Longueil, vendredi 1 mars 2024.

Concours Photo Créons les souvenirs de demain Longueil Seine-Maritime

Vendredi

Les travaux de reconnexion de la basse vallée de la Saâne vont débuter fin 2024. Ces travaux peuvent entrainer des perturbations dans les habitudes des usagers mais également une modification du paysage actuel de la basse vallée de la Saâne et de sa biodiversité.

A travers ce concours, il est proposé au public de partager sa sensibilité sur ce territoire à travers la photographie.

Le paysage de la basse vallée de la Saâne et sa biodiversité est le contenu central du concours. Les photos doivent illustrer ce thème à travers deux catégories

# Faune et Flore de la Basse vallée de la Saâne

# Paysages de la Basse vallée de la Saâne, d’hier à aujourd’hui

Une seule photo par personne est autorisée pour l’ensemble du concours. Il s’agit d’un concours amateur, réservé aux adultes et enfants de plus de 14 ans ne pratiquant pas la photographie à titre professionnel. Les mineurs doivent être représentés par l’autorité parentale, indiquée dans la fiche d’inscription. Les participants peuvent envoyer leur photo entre le 1er mars 2024 jusqu’au 27 septembre 2024 à 12h00. Les photos doivent être prises sur le territoire géographique de la basse vallée de la Saâne ou dont l’angle est dirigé vers ce territoire.

Les travaux de reconnexion de la basse vallée de la Saâne vont débuter fin 2024. Ces travaux peuvent entrainer des perturbations dans les habitudes des usagers mais également une modification du paysage actuel de la basse vallée de la Saâne et de sa biodiversité.

A travers ce concours, il est proposé au public de partager sa sensibilité sur ce territoire à travers la photographie.

Le paysage de la basse vallée de la Saâne et sa biodiversité est le contenu central du concours. Les photos doivent illustrer ce thème à travers deux catégories

# Faune et Flore de la Basse vallée de la Saâne

# Paysages de la Basse vallée de la Saâne, d’hier à aujourd’hui

Une seule photo par personne est autorisée pour l’ensemble du concours. Il s’agit d’un concours amateur, réservé aux adultes et enfants de plus de 14 ans ne pratiquant pas la photographie à titre professionnel. Les mineurs doivent être représentés par l’autorité parentale, indiquée dans la fiche d’inscription. Les participants peuvent envoyer leur photo entre le 1er mars 2024 jusqu’au 27 septembre 2024 à 12h00. Les photos doivent être prises sur le territoire géographique de la basse vallée de la Saâne ou dont l’angle est dirigé vers ce territoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-09-27

Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie accueil@sbvsvs.fr

L’événement Concours Photo Créons les souvenirs de demain Longueil a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux