La médiathèque municipale de Saint-Pol-de-Léon organise un concours de photos en association avec l’artiste Pierre Chanteau.

Il s’agit de capturer l’œil en verre et faïence, de l’artiste plasticien Pierre Chanteau! scellé dans différents édifices du littoral breton. Cette mosaïque est un hommage artistique aux hommes et femmes qui ont porté, et portent encore, secours aux marins en difficulté.

Les photos sont à adresser à la médiathèque de Saint-Pol-de-Léon.

La remise des prix, aura lieu le samedi 18 Septembre.

Grand Prix : un œil de faïence de Pierre Chanteau.

Le concours est ouvert à tous.

Les photos accompagnées de la fiche d’inscription seront à envoyer avant le mardi 31 août soit par courriel, soit à la médiathèque sur papier – format 21 cm /15 cm.

