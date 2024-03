Concours photo Aventures ou mésaventures Bazas, mercredi 6 mars 2024.

Concours photo Aventures ou mésaventures Bazas Gironde

L’association bazadaise Phot’audace a le plaisir de vous inviter à participer à son concours photo annuel qui a pour thème cette année « Aventure ou mésaventure(s) ». Ce thème ouvre un champ infini de possibilités et laisse une bonne place à l’imagination créative et à l’humour !

50 photos seront sélectionnées et exposées lors des Rencontres Photographiques des 21 et 22 septembre et 5 recevront un prix. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-08-11

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@photaudace.fr

L’événement Concours photo Aventures ou mésaventures Bazas a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Bazadais