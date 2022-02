Concours photo “Aux abeilles citoyens !” Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

Concours photo “Aux abeilles citoyens !” Carlux, 1 mars 2022, Carlux. Concours photo “Aux abeilles citoyens !” Rouffillac de Carlux La Gare Robert Doisneau Carlux

2022-03-01 – 2022-05-22 Rouffillac de Carlux La Gare Robert Doisneau

Carlux Dordogne Carlux Dans le cadre du Plan régional « Pollinisateurs » de la région Nouvelle Aquitaine, la Communauté de Communes du Pays de Fénelon lance un concours photo sur les insectes pollinisateurs dans le cadre du projet « Aux abeilles citoyens ! ».

Ce concours est destiné aux habitants du Pays de Fénelon et des territoires environnants. 3 prix seront décernés par un Jury averti et 2 par le public.

