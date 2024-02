CONCOURS PHOTO AU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou, jeudi 15 février 2024.

Concours Photo « Les Bancs publics »

L’Association sauvegarde du patrimoine Le Vieil Baugé organise un concours photos du 15 Février au 15 septembre 2024 pour la 23ème édition sur le thème les bancs publics.

La participation au concours est de 5€ par photo

Chaque participant pourra présenter 1 ou 2 photographies maximum.

Le règlement pourra être effectué en ligne via paypal ou par chèque libellé à l’ordre de Association sauvegarde du patrimoine le Vieil Baugé adressé à Mairie du Vieil Baugé 27 Grande rue 49150 BAUGÉ EN ANJOU.

Le concours est réservé aux photographes amateurs et professionnels, à l’exclusion des élus de l’association et des membres du jury. Pour les participants mineurs, ils doivent avoir l’autorisation d’un parent ou tuteur (formulaire à compléter).

Envoi des photos par mail par envoi des fichiers (2000 pixels max pour le grand coté) à l’adresse mail suivante concourslevieilbauge@gmail.com

Envoyer 2 photos maximum par participants

Les photos doivent être accompagnées des nom, prénom du participant, ainsi que du titre ou lieu de prise de vue EUR.

Début : 2024-02-15

fin : 2024-09-15

Le Vieil-Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire concourslevieilbauge@gmail.com

