Concours photo amateur Decazeville, 15 juin 2022, Decazeville.

Concours photo amateur Square Jean Ségalat Decazeville

2022-06-15 – 2022-09-15

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Decazeville Avis aux photographes amateurs ! Munissez-vous de votre appareil photo ou de votre Smartphone et immortalisez la richesse et la variété du patrimoine, des sites, des paysages, des animations… de la destination Pays Decazevillois-Vallée du Lot. Trois gagnants seront désignés par le jury et de nombreux lots sont à remporter. Alors… à vos clichés !

Bulletin de participation et règlement téléchargeables sur www.tourisme-paysdecazevillois.com ou disponibles sur demande dans nos bureaux d’accueil.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05.65.43.18.36

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 43 18 36 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Square Jean Ségalat Decazeville

