Concours photo amateur “Dans le vent” Ville de Talence, 1 mars 2022, Talence.

Concours photo amateur “Dans le vent”

du mardi 1 mars au dimanche 24 avril à Ville de Talence

**Cette nouvelle édition du concours photo amateur sur le thème “Dans le vent” est proposée aux habitants de la métropole du mardi 1er mars au dimanche 24 avril 2022.** Talence Évènements vous lance le défi de capturer une photo de Talence “Dans le vent”. Devenue plus que jamais populaire dans un monde de l’instantanéité, la photo fait partie de notre vie quotidienne et offre à chacun la possibilité de s’essayer à cette technique, à cet art. Chaque photographe, muni de son smartphone ou de son appareil photo, peut faire preuve d’imagination, de réflexion, de poésie, d’intuition**…** **COMMENT PARTICIPER ?** Après une lecture attentive du règlement de participation – à télécharger sur le site de Talence Évènements ou à retirer au secrétariat – les candidats pourront s’inscrire jusqu’au 24 avril. Les formulaires de participation, d’autorisation de diffusion d’image et d’autorisation parentale pour les mineurs devront être complétés en ligne et une photo par personne envoyée à [communication@talenceevenements.fr](mailto:communication@talenceevenements.fr) ou par WeTransfer si l’envoi est supérieur à 10 Mo. **SÉLECTION, EXPOSITION ET VOTE DU PUBLIC** Un jury professionnel sélectionnera 22 photos qui seront exposées en mai sur les grilles du parc Peixotto. Le public pourra alors voter – via Facebook, Instagram ou directement au secrétariat de Talence Évènements. À la clôture du vote, le jury déterminera trois gagnants. Les résultats seront publiés avec les photos sur les pages Facebook et Instagram de Talence Évènements et de la Ville. **Des lots seront remis :** **➤ 1er prix = 350€** **➤ 2e prix = 150€** **➤ 3e prix = 50€**

Sur inscription

Cette nouvelle édition du concours photo amateur sur le thème “Dans le vent” est proposée aux habitants de la métropole du mardi 1er mars au dimanche 24 avril 2022.

Ville de Talence 33400 Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T17:00:00;2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T09:30:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-13T09:30:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T17:00:00;2022-03-22T09:30:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T17:00:00;2022-03-29T09:30:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T09:30:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T09:30:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T09:30:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-05T09:30:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T09:30:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-10T09:30:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T17:00:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-24T09:30:00 2022-04-24T17:00:00