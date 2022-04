Concours photo amateur « À la découverte des étangs de la Bresse jurassienne » Les Deux-Fays, 7 avril 2022, Les Deux-Fays.

Concours photo amateur « À la découverte des étangs de la Bresse jurassienne » Les Deux-Fays

2022-04-07 08:00:00 – 2022-09-24 23:00:00

Les Deux-Fays Jura Les Deux-Fays

Ce concours invite les amateurs de photographie nature, qu’ils soient locaux ou de passage, novices ou aguerris, à partir à la découverte des étangs de la Bresse jurassienne et à partager différents clichés qui rentrent dans les catégories suivantes :

• Faune et flore

• Ambiances et paysages

• Patrimoine et êtres humains

Plusieurs prix à gagner !

Tous les éléments (lieux identifiés pour le concours, règlement, informations, contacts) se trouvent sur notre page internet : http://www.cpie-bresse-jura.org/concours-etangs/

