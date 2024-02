Concours photo à Quetteville Quetteville, samedi 1 juin 2024.

Quetteville en fête organise un concours photo gratuit.

Le but de ce concours est de valoriser, faire découvrir ou redécouvrir notre village lors de l’exposition qui aura lieu pendant les journées du patrimoine.

Ce concours est ouvert à tous les quettevillais et amis de Quetteville âgés de 10 ans et plus. Photographes amateurs uniquement.

Le thème du concours est « lumières de Quetteville ».

Les photos seront exposées lors des journées du patrimoine à l’Eglise de Quetteville.

Règlement et inscription à venir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-09-22

Centre bourg

Quetteville 14130 Calvados Normandie concoursphotosqef@gmail.com

