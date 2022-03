Concours photo à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Aumale Seine-Maritime Aumale Dans le cadre de la fête de la nature qui se déroulera du 18 au 21 mai, le Club Photo Ciné Vidéo d’Aumale organise un concours photo sur le thème faune, flore ou biodiversité en vallée de la Bresle

Gratuit et ouvert à tous y compris pour les enfants

1 à 5 photos sur tirages papier couleur ou noir et blanc – Format 20x30cm

Les photos devront être déposées au bureau des associations ou au Syndicat d’Initiative d’Aumale avant le 14 mai à 12h00.

Le règlement complet sera disponible dans ces mêmes bureaux dès le 1er avril.

