Concours Pétanque – National Mario Foyot

Concours Pétanque – National Mario Foyot, 31 juillet 2022, . Concours Pétanque – National Mario Foyot

2022-07-31 – 2022-07-31 Organisation du National Mario Foyot. Le vendredi matin traçage des cadres de jeux et mise en sécurité du site. L’après-midi, exhibition pétanque organisée par l’Association Mario Foyot. Le dimanche après-midi venez assister au 1/4, 1/2 et finales du national. Organisation du National Mario Foyot. Le vendredi matin traçage des cadres de jeux et mise en sécurité du site. L’après-midi, exhibition pétanque organisée par l’Association Mario Foyot. Le dimanche après-midi venez assister au 1/4, 1/2 et finales du national. Organisation du National Mario Foyot. Le vendredi matin traçage des cadres de jeux et mise en sécurité du site. L’après-midi, exhibition pétanque organisée par l’Association Mario Foyot. Le dimanche après-midi venez assister au 1/4, 1/2 et finales du national. dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville